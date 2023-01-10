Кампаццо сделал заявление о своём будущем на фоне наложенных на «Црвену Звезду» санкций
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Аргентинский новичок «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал понять, что не намерен покидать сербскую команду. Напомним, Факундо не может играть в Евролиге из-за санкций, которые были наложены на «Црвену Звезду» из-за просроченной кредиторской задолженности.
«Я остаюсь в «Црвене звезде»! Я остаюсь с клубом, со своими товарищами по команде, с нашими болельщиками и с этим городом. Давайте идти вместе и добиваться новых побед. Вперёд, «Црвена звезда!» — написал Кампаццо.
Недавно сообщалось, как пресс-служба Евролиги случайно разместила в социальных сетях турнира пост с призывом разрешить Кампаццо выступать за «Црвену Звезду», но тут же удалила пост.
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