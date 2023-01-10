Звезда сборной России Мусина приостановила карьеру до конца сезона

Форвард сыктывкарской «Ники» и женской сборной России Раиса Мусина приняла решение приостановить профессиональную карьеру до конца текущего сезона.



«За 1,5 года было много красивых матчей, ярких побед и запоминающихся моментов. В связи с предыдущей травмой, я приняла решение приостановить свою баскетбольную карьеру до конца сезона, чтобы полностью восстановиться и вновь показывать красивую игру», — написала Мусина на своей странице в социальных сетях.



В конце октября 24-летняя баскетболистка получила травму голеностопа и из-за этого пропустила полтора месяца. В декабре она вернулась и приняла участие в «Финале четырёх» в Кубке России, но по-прежнему испытывала проблемы со здоровьем.



На счету Мусиной 11 матчей в Премьер-лиге, она набирала в среднем за игру 18,1 очка, совершала 7,9 подбора и три результативные передачи.