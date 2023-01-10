Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда сборной России Мусина приостановила карьеру до конца сезона

Звезда сборной России Мусина приостановила карьеру до конца сезона
Комментарии

Форвард сыктывкарской «Ники» и женской сборной России Раиса Мусина приняла решение приостановить профессиональную карьеру до конца текущего сезона.

«За 1,5 года было много красивых матчей, ярких побед и запоминающихся моментов. В связи с предыдущей травмой, я приняла решение приостановить свою баскетбольную карьеру до конца сезона, чтобы полностью восстановиться и вновь показывать красивую игру», — написала Мусина на своей странице в социальных сетях.

В конце октября 24-летняя баскетболистка получила травму голеностопа и из-за этого пропустила полтора месяца. В декабре она вернулась и приняла участие в «Финале четырёх» в Кубке России, но по-прежнему испытывала проблемы со здоровьем.

На счету Мусиной 11 матчей в Премьер-лиге, она набирала в среднем за игру 18,1 очка, совершала 7,9 подбора и три результативные передачи.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023