Звезда сборной России Мусина приостановила карьеру до конца сезона

Форвард сыктывкарской «Ники» и женской сборной России Раиса Мусина приняла решение приостановить профессиональную карьеру до конца текущего сезона.
«За 1,5 года было много красивых матчей, ярких побед и запоминающихся моментов. В связи с предыдущей травмой, я приняла решение приостановить свою баскетбольную карьеру до конца сезона, чтобы полностью восстановиться и вновь показывать красивую игру», — написала Мусина на своей странице в социальных сетях.
В конце октября 24-летняя баскетболистка получила травму голеностопа и из-за этого пропустила полтора месяца. В декабре она вернулась и приняла участие в «Финале четырёх» в Кубке России, но по-прежнему испытывала проблемы со здоровьем.
На счету Мусиной 11 матчей в Премьер-лиге, она набирала в среднем за игру 18,1 очка, совершала 7,9 подбора и три результативные передачи.
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