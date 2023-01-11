36 очков Эмбиида и трипл-дабл Хардена помогли «Филадельфии» взять верх над «Детройтом»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Детройт Пистонс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 147:116.
Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал 28-летний камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 36 очков, сделавший 11 подборов и 1 передачу. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который набрал 16 очков, совершил 12 подборов и 15 передач, таким образом оформив трипл-дабл в матче. Самым результативным у гостей стал американский лёгкий форвард Саддик Бей. На его счету 17 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить защитника Джейдена Айви (17 очков, два подбора и четыре передачи).
НБА - регулярный чемпионат
11 января 2023, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
147 : 116
Детройт Пистонс
Детройт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 36, Макси - 16, Харден - 16, Харрис - 14, Милтон - 11, Спрингер - 10, Мелтон - 9, Харрелл - 8, Хаус - 7, Рид - 6, Такер - 6, Коркмаз - 4, Тибулл - 4, Кинг, Ньянг, Шэмпени
Детройт Пистонс: Айви - 17, Бей - 17, Макгрудер - 17, Бёркс - 16, Диалло - 14, Нокс - 13, Джозеф - 10, Ноэль - 5, Хейз - 5, Роден - 2, Багли III, Бейхайм, Богданович, Дюрен, Каннингем, Ливерс, Стюарт
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