36 очков Эмбиида и трипл-дабл Хардена помогли «Филадельфии» взять верх над «Детройтом»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Детройт Пистонс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 147:116.



Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал 28-летний камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 36 очков, сделавший 11 подборов и 1 передачу. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который набрал 16 очков, совершил 12 подборов и 15 передач, таким образом оформив трипл-дабл в матче. Самым результативным у гостей стал американский лёгкий форвард Саддик Бей. На его счету 17 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить защитника Джейдена Айви (17 очков, два подбора и четыре передачи).