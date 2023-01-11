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46 очков Митчелла не помогли «Кливленду» обыграть «Юту»

46 очков Митчелла не помогли «Кливленду» обыграть «Юту»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Солт-Лейк-Сити (США), где на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» принимала «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:114.

Самым результативным игроком матча и в составе «Кливленда» стал американский защитник гостей Донован Митчелл, набравший 46 очков, сделавший пять подборов и шесть передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, который набрал 21 очко, сделал пять подборов и шесть передач. Самым результативным у «Джаз» стал защитник из США Джордан Кларксон. На его счету 32 очка, шесть подборов и четыре передачи. Также стоит отметить лёгкого форварда хозяев Лаури Маркканена (25 очков, шестнадцать подборов и одна передача).

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2023, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
116 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Юта Джаз: Кларксон - 32, Маркканен - 25, Александер-Уолкер - 13, Бисли - 13, Конли - 13, Гэй - 7, Кесслер - 6, Вандербилт - 5, Агбаджи - 2, Азубуике, Больмаро, Джузэнг, Олиник, Поттер, Секстон, Фонтеккио, Хортон-Такер
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 46, Гарлэнд - 21, ЛеВерт - 12, Мобли - 12, Стивенс - 11, Лав - 6, Окоро - 4, Нето - 2, Аллен, Дьяките, Лопес, Мобли, Осман, Рубио, Уиндлер, Уэйд
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