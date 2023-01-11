46 очков Митчелла не помогли «Кливленду» обыграть «Юту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Солт-Лейк-Сити (США), где на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» «Юта Джаз» принимала «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:114.
Самым результативным игроком матча и в составе «Кливленда» стал американский защитник гостей Донован Митчелл, набравший 46 очков, сделавший пять подборов и шесть передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, который набрал 21 очко, сделал пять подборов и шесть передач. Самым результативным у «Джаз» стал защитник из США Джордан Кларксон. На его счету 32 очка, шесть подборов и четыре передачи. Также стоит отметить лёгкого форварда хозяев Лаури Маркканена (25 очков, шестнадцать подборов и одна передача).
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