Результаты всех матчей НБА 11 января, турнирная таблица

Сегодня, 11 января, состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Было сыграно семь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Даллас Маверикс» – 113:101
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Орландо Мэджик» – 106:109
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Финикс Санз» – 113:125
«Юта Джаз» – «Кливленд Кавальерс» – 116:114
«Торонто Рэпторс» – «Шарлотт Хорнетс» – 132:120
«Майами Хит» – «Оклахома-Сити Тандер» – 112:111
«Филадельфия Сиксерс» – «Детройт Пистонс» – 147:116.
Отметим выступление лидера «Далласа» Луки Дончича. В матче с «Клипперс» он сделал дабл-дабл, набрав 43 очка, совершив 11 подборов, а также отдав семь результативных передач. Лука стал самым результативным игроком в составе обеих команд.
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