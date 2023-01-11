Результаты всех матчей НБА 11 января, турнирная таблица

Сегодня, 11 января, состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Было сыграно семь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Лос-Анджелес Клипперс» – «Даллас Маверикс» – 113:101

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Орландо Мэджик» – 106:109

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Финикс Санз» – 113:125

«Юта Джаз» – «Кливленд Кавальерс» – 116:114

«Торонто Рэпторс» – «Шарлотт Хорнетс» – 132:120

«Майами Хит» – «Оклахома-Сити Тандер» – 112:111

«Филадельфия Сиксерс» – «Детройт Пистонс» – 147:116.



Отметим выступление лидера «Далласа» Луки Дончича. В матче с «Клипперс» он сделал дабл-дабл, набрав 43 очка, совершив 11 подборов, а также отдав семь результативных передач. Лука стал самым результативным игроком в составе обеих команд.