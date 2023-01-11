«Выглядит это всё не очень». Хавьер Паскуаль — о травме Захарова
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о травме защитника своей команды Дениса Захарова. Повреждение он получил в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (73:71). Денис не смог завершить встречу, подвернув ногу в последней четверти.
«Насколько серьёзна травма Захарова? Мы пока что не знаем. Я только знаю, что выглядит это всё не очень. Но говорить что-то определённое пока слишком рано, мы проведём обследование в ближайшее время», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».
В пресс-службе санкт-петербургского клуба также отметили, что матч с «Локомотивом-Кубань» стал 100-м для Захарова в качестве игрока «Зенита».
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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