«Выглядит это всё не очень». Хавьер Паскуаль — о травме Захарова

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о травме защитника своей команды Дениса Захарова. Повреждение он получил в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (73:71). Денис не смог завершить встречу, подвернув ногу в последней четверти.

«Насколько серьёзна травма Захарова? Мы пока что не знаем. Я только знаю, что выглядит это всё не очень. Но говорить что-то определённое пока слишком рано, мы проведём обследование в ближайшее время», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

В пресс-службе санкт-петербургского клуба также отметили, что матч с «Локомотивом-Кубань» стал 100-м для Захарова в качестве игрока «Зенита».

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: