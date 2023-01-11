«Астана» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ
Поделиться
«Астана» из одноимённого города одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском». Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в столице Казахстана и завершилась победой хозяев паркета со счётом 77:48.
Самым результативным игроком матча в составе «Астаны» стал Майкл Майерс, оформивший дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов. 14 очков набрал Рустам Мурзагалиев. 13 баллов на счету Даниила Аксёнова.
В составе «Минска» 12 очков набрал Зак Смит. 11 баллов на своё счёт записал Владислав Близнюк.
В следующем туре «Астана» на выезде сыграет с московским ЦСКА». Встреча состоится 14 января. «Минск» в следующем матче на выезде встретится с краснодарским «Локомотивом-Кубань», игра состоится 15 января.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
11 января 2023, среда. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
77 : 48
Минск
Минск, Беларусь
Астана: Мурзагалиев - 14, Аксёнов - 13, Майерс - 13, Вон - 12, Джонсон - 12, Лиходей - 9, Оразбеков - 2, Гаврилов - 1, Марчук - 1, Майдекин, Марчук, Щербак
Минск: Смит - 12, Близнюк - 11, Коско - 7, Тростинецкий - 7, Дуду - 3, Микульский - 2, Ханна - 2, Шливанчанин - 2, Ситник - 1, Эрнандес-Зиненко - 1, Коратцов, Стубеда
Комментарии
- 11 января 2023
-
19:47
-
19:02
-
18:24
-
17:46
-
16:41
-
15:46
-
15:06
-
14:33
-
13:24
-
13:10
-
12:11
-
11:33
-
11:16
-
10:20
-
10:11
-
09:34
-
09:15
-
08:55
-
07:46
-
05:28
-
01:18
-
01:02
- 10 января 2023
-
23:39
-
23:05
-
22:09
-
21:08
-
20:29
-
19:47
-
18:39
-
17:47
-
16:16
-
15:39
-
14:51
-
14:41
-
14:01
Партнерский контент