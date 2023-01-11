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«Астана» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Астана» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ
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«Астана» из одноимённого города одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском». Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в столице Казахстана и завершилась победой хозяев паркета со счётом 77:48.

Самым результативным игроком матча в составе «Астаны» стал Майкл Майерс, оформивший дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов. 14 очков набрал Рустам Мурзагалиев. 13 баллов на счету Даниила Аксёнова.

В составе «Минска» 12 очков набрал Зак Смит. 11 баллов на своё счёт записал Владислав Близнюк.

В следующем туре «Астана» на выезде сыграет с московским ЦСКА». Встреча состоится 14 января. «Минск» в следующем матче на выезде встретится с краснодарским «Локомотивом-Кубань», игра состоится 15 января.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
11 января 2023, среда. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
77 : 48
Минск
Минск, Беларусь
Астана: Мурзагалиев - 14, Аксёнов - 13, Майерс - 13, Вон - 12, Джонсон - 12, Лиходей - 9, Оразбеков - 2, Гаврилов - 1, Марчук - 1, Майдекин, Марчук, Щербак
Минск: Смит - 12, Близнюк - 11, Коско - 7, Тростинецкий - 7, Дуду - 3, Микульский - 2, Ханна - 2, Шливанчанин - 2, Ситник - 1, Эрнандес-Зиненко - 1, Коратцов, Стубеда
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