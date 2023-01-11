«Астана» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Астана» из одноимённого города одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском». Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в столице Казахстана и завершилась победой хозяев паркета со счётом 77:48.



Самым результативным игроком матча в составе «Астаны» стал Майкл Майерс, оформивший дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов. 14 очков набрал Рустам Мурзагалиев. 13 баллов на счету Даниила Аксёнова.



В составе «Минска» 12 очков набрал Зак Смит. 11 баллов на своё счёт записал Владислав Близнюк.



В следующем туре «Астана» на выезде сыграет с московским ЦСКА». Встреча состоится 14 января. «Минск» в следующем матче на выезде встретится с краснодарским «Локомотивом-Кубань», игра состоится 15 января.