Главный тренер «Астаны» прокомментировал самую крупную победу команды в сезоне

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (77:48).
«Мы выполнили план на игру, показали характер с первых секунд. Были небольшие проблемы в начале третьей четверти: мы плохо двигали мяч, у нас была плохая организация игры. После, когда всё наладили, всё пошло так, как надо. Поздравляю команду и болельщиков с победой, готовимся к матчу с ЦСКА», — приводит слова Олега Киселёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Для казахстанского клуба эта победа стала крупнейшей в сезоне.
В следующем туре «Астана» на выезде сыграет с московским ЦСКА». Встреча состоится 14 января. «Минск» в следующем матче на выезде встретится с краснодарским «Локомотивом-Кубань», игра состоится 15 января.
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