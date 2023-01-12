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«Барселона» обыграла АСВЕЛ в Евролиге

«Барселона» обыграла АСВЕЛ в Евролиге
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Испанская «Барселона» одержала победу в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) на стадионе «Астробаль» и завершилась победой гостей паркета со счётом 82:75.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 19 очков. 16 баллов набрал Кори Хиггинс. 14 баллов у Алекса Абринеса. 13 очков на счету Рокаса Йокубайтиса.

В составе АСВЕЛа 21 очко набрал Юссуфа Фалл. 17 очков на счету Джоны Мэтьюса.

В следующем туре «Барселона» сыграет на домашнем паркете с «Анадолу Эфес». Встреча состоится 13 января и начнётся в 22:30 мск. АСВЕЛ в 19-м туре регулярного чемпионата встретится с «Валенсией». Матч пройдёт в Виллербане 13 января, начало запланировано на 22:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
11 января 2023, среда. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
75 : 82
Барселона
Барселона, Испания
АСВЕЛ: Фалл - 23, Мэтьюс - 17, Кауди - 11, Джексон-Картрайт - 7, Рисашер - 7, Нуа - 4, Обасоан - 4, Дьо - 2, Полите, Пон
Барселона: Миротич - 19, Хиггинс - 16, Абринес - 14, Йокубайтис - 13, Лапровиттола - 5, Веселы - 4, Шанлы - 4, Калинич - 3, Да Силва - 2, Курич - 2, Паули, Тоби
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