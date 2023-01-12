«Барселона» обыграла АСВЕЛ в Евролиге

Испанская «Барселона» одержала победу в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) на стадионе «Астробаль» и завершилась победой гостей паркета со счётом 82:75.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 19 очков. 16 баллов набрал Кори Хиггинс. 14 баллов у Алекса Абринеса. 13 очков на счету Рокаса Йокубайтиса.



В составе АСВЕЛа 21 очко набрал Юссуфа Фалл. 17 очков на счету Джоны Мэтьюса.



В следующем туре «Барселона» сыграет на домашнем паркете с «Анадолу Эфес». Встреча состоится 13 января и начнётся в 22:30 мск. АСВЕЛ в 19-м туре регулярного чемпионата встретится с «Валенсией». Матч пройдёт в Виллербане 13 января, начало запланировано на 22:00 мск.