«Анадолу Эфес» проиграл «Валенсии» в Евролиге

Испанская «Валенсия» одержала победу в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Валенсии (Испания) на стадионе «Фуэнте де Сан-Луис» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:71.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Хосеп Пуэрто, набравший 15 очков. 13 баллов набрал Джеймс Уэбб III.



В составе «Анадолу Эфес» по 14 очков набрали Тибор Пляйсс и Шейн Ларкин. 12 очков на счету Уилла Клайберна.



В следующем туре «Валенсия» сыграет на выезде с французским АСВЕЛом. Встреча состоится 13 января и начнётся в 22:00 мск. «Анадолу Эфес» в 19-м туре регулярного чемпионата встретится с «Барселоной». Матч пройдёт в Барселоне 13 января, начало запланировано на 22:30 мск.