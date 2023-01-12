«Анадолу Эфес» проиграл «Валенсии» в Евролиге
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Испанская «Валенсия» одержала победу в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Валенсии (Испания) на стадионе «Фуэнте де Сан-Луис» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:71.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Хосеп Пуэрто, набравший 15 очков. 13 баллов набрал Джеймс Уэбб III.
В составе «Анадолу Эфес» по 14 очков набрали Тибор Пляйсс и Шейн Ларкин. 12 очков на счету Уилла Клайберна.
В следующем туре «Валенсия» сыграет на выезде с французским АСВЕЛом. Встреча состоится 13 января и начнётся в 22:00 мск. «Анадолу Эфес» в 19-м туре регулярного чемпионата встретится с «Барселоной». Матч пройдёт в Барселоне 13 января, начало запланировано на 22:30 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
11 января 2023, среда. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
81 : 71
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Валенсия: Пуэрто - 15, Уэбб III - 14, Препелич - 13, Лопес-Аростеги - 12, Радебо - 12, Дублевич - 10, Прадилья - 5, Александер, Де Ларрея, Мари, Феррандо
Анадолу Эфес: Клайберн - 15, Ларкин - 14, Пляйсс - 14, Мицич - 11, М'Байе - 8, Бьёбуа - 6, Данстон - 3, Арна, Брайант, Жижич, Синглтон, Тунджер
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