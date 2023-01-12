41 очко и 12 подборов Джейлена Брауна помогли «Бостону» переиграть «Нью-Орлеан»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:114.



Самым результативным игроком у «Бостона» стал американец Джейлен Браун, заработавший дабл-дабл: 41 очко, 12 подборов, но не отдал ни одной передачи. Также стоит отметить американского форварда Джейсона Тейтума, который тоже записал на свой счёт дабл-дабл: 31 очко, десять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Си Джей Макколлум. На его счету 38 очков, четыре подбора и столько же передач. Также стоит отметить американца Наджи Маршалла, который набрал 18 очков, семь подборов и всего три передачи.