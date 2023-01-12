41 очко и 12 подборов Джейлена Брауна помогли «Бостону» переиграть «Нью-Орлеан»
Поделиться
В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:114.
Самым результативным игроком у «Бостона» стал американец Джейлен Браун, заработавший дабл-дабл: 41 очко, 12 подборов, но не отдал ни одной передачи. Также стоит отметить американского форварда Джейсона Тейтума, который тоже записал на свой счёт дабл-дабл: 31 очко, десять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Си Джей Макколлум. На его счету 38 очков, четыре подбора и столько же передач. Также стоит отметить американца Наджи Маршалла, который набрал 18 очков, семь подборов и всего три передачи.
НБА - регулярный чемпионат
12 января 2023, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
125 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бостон Селтикс: Браун - 41, Тейтум - 31, Брогдон - 20, Хорфорд - 14, Уильямс - 9, Уайт - 5, Притчард - 3, Корнет - 2, Галлинари, Гриффин, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Смарт, Уильямс, Хозер
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 38, Маршалл - 18, Мёрфи - 15, Валанчюнас - 13, Альварадо - 9, Хэйс - 8, Дэниэлс - 7, Грэм - 2, Льюис - 2, Сиброн - 2, Джонс, Ингрэм, Лидделл, Нэнс, Темпл, Уильямсон, Эрнангомес
Комментарии
- 12 января 2023
-
06:44
-
06:15
-
00:21
-
00:21
-
00:05
- 11 января 2023
-
23:18
-
20:57
-
20:50
-
19:47
-
19:02
-
18:24
-
17:46
-
16:41
-
15:46
-
15:06
-
14:33
-
13:24
-
13:10
-
12:11
-
11:33
-
11:16
-
10:20
-
10:11
-
09:34
-
09:15
-
08:55
-
07:46
-
05:28
-
01:18
-
01:02
- 10 января 2023
-
23:39
-
23:05
-
22:09
-
21:08
-
20:29
Партнерский контент