«Мемфис» одолел «Сан-Антонио», у Джа Моранта 38 очков
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 135:129.
Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 38 очков, пять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского форварда Джарена Джексона, который заработал дабл-дабл: 21 очко, 12 подборов и одна передача. Самым результативным у гостей стал американский форвард Келдон Джонсон. На его счету 24 очка, четыре подбора и три передачи. Также отметим 33-го номера американского разыгрывающего Тре Джонса, который набрал 22 очка, пять подборов и шесть передач.
НБА - регулярный чемпионат
12 января 2023, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
135 : 129
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Морант - 38, Джексон - 21, Бейн - 18, Джонс - 16, Адамс - 11, Уильямс - 9, Тиллман - 8, Альдама - 7, Брукс - 7, Грин, Кларк, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Родди, Уильямс Мл., Чендлер
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 24, Джонс - 22, Пёлтль - 17, Макдермотт - 15, Коллинс - 14, Ричардсон - 12, Сохан - 11, Джонсон - 7, Брэнэм - 4, Лэнгфорд - 3, Барлоу, Бэйтс-Диоп, Бэсси, Васселл, Дьенг, Роби, Уэсли
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