«Мемфис» одолел «Сан-Антонио», у Джа Моранта 38 очков

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 135:129.



Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 38 очков, пять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского форварда Джарена Джексона, который заработал дабл-дабл: 21 очко, 12 подборов и одна передача. Самым результативным у гостей стал американский форвард Келдон Джонсон. На его счету 24 очка, четыре подбора и три передачи. Также отметим 33-го номера американского разыгрывающего Тре Джонса, который набрал 22 очка, пять подборов и шесть передач.