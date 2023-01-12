Айверсон назвал современных игроков НБА, чья игра ему нравится больше всего

Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон назвал современных игроков лиги, чья игра ему нравится больше всего.

«Я люблю игру Криса Пола. Я люблю игру Луки Дончича. Список можно продолжать и продолжать. Люблю игру Леброна. Люблю игру Кевина Дюранта. И Стеф Карри мой чувак. От него я вообще в восторге», — приводит слова Айверсона Essentially Sports.

В 1997 году Айверсона признали новичком года НБА, а в 2001-м — самым ценным игроком НБА. Аллен является 11-кратным участником Матча звёзд НБА (2000-2010). В 2001 и 2005 годах признавался самым ценным игроком Матча всех звёзд.

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