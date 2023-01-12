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Матч «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» побьёт рекорд посещаемости, продержавшийся с 1998 года

Матч «Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» побьёт рекорд посещаемости, продержавшийся с 1998 года
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Предстоящий матч регулярного чемпионата между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз» побьёт рекорд посещаемости регулярных чемпионатов НБА, сообщает в своих социальных сетях инсайдер Марк Стейн.

В настоящий момент на эту встречу продано 63 592 билета, что уже является рекордом по количеству продаж в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Предыдущий рекорд посещаемости матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации был установлен в 1998 году — тогда 27 марта на матч между «Атлантой Хоукс» и «Чикаго Буллз» пришло 62 046 зрителей. Тот матч был частью прощального сезона легендарного баскетболиста Майкла Джордана, чем и обусловлена такая популярность этой встречи.

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