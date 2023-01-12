Гомельский объяснил, что ему не понравилось в матче «Зенита» и «Локомотива-Кубань»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский посетовал на то, что «Зенит» и «Локомотив-Кубань», по его мнению, играли не в полную силу в недавнем очном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Напомним, встреча закончилась со счётом 73:71 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.



«Зенит» — «Локо» — очень невыразительный матч. Ни та, ни другая команда не показали и 50 процентов того, на что способны. Впечатление, что оба тренера понимали, что результат достигнут и не надо тратить лишние силы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



В следующем туре Единой лиги ВТБ «Зенит» сыграет на выезде с МБА, матч состоится 16 января. «Локомотив-Кубань» 15 января примет «Минск».

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