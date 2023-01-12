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«Фенербахче» победил «Баварию» в матче Евролиги

«Фенербахче» победил «Баварию» в матче Евролиги
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Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого на стадионе «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле «Фенербахче» принимал немецкий клуб «Бавария». Встреча закончилась со счётом 79:71 (19:18, 27:21, 21:10, 12:22) в пользу турецкой команды.

В составе победителей лучшую результативность показал американский центровой Джонатан Мотли. В его активе 22 очка. У «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал американский форвард Огастин Рабит, набравший 21 очко.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» примет «Монако». Встреча состоится 19 января и начнётся в 20:45 мск. «Бавария» в следующем туре опять сыграет на выезде — и вновь с турецкой командой. 20 января мюнхенский клуб сразится с «Анадолу Эфес». Матч начнётся в 20:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
12 января 2023, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 71
Бавария
Мюнхен, Германия
Фенербахче: Мотли - 22, Уилбекин - 11, Калатес - 9, Эдвардс - 9, Гудурич - 8, Бирсен - 6, Адетокунбо - 5, Букер - 5, Хэйс - 4, Махмутоглу, Пьерр, Хазер
Бавария: Рабит - 21, Уинстон - 12, Уэйлер-Бэбб - 9, Уолден - 7, Гиллеспи - 6, Харрис - 6, Ярамаз - 4, Бонга - 2, Гиффей - 2, Хантер - 2, Вимберг, Ципсер
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