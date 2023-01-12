«Фенербахче» победил «Баварию» в матче Евролиги

Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого на стадионе «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле «Фенербахче» принимал немецкий клуб «Бавария». Встреча закончилась со счётом 79:71 (19:18, 27:21, 21:10, 12:22) в пользу турецкой команды.



В составе победителей лучшую результативность показал американский центровой Джонатан Мотли. В его активе 22 очка. У «Баварии» лучшую результативность продемонстрировал американский форвард Огастин Рабит, набравший 21 очко.



В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» примет «Монако». Встреча состоится 19 января и начнётся в 20:45 мск. «Бавария» в следующем туре опять сыграет на выезде — и вновь с турецкой командой. 20 января мюнхенский клуб сразится с «Анадолу Эфес». Матч начнётся в 20:30 мск.