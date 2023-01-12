Три клуба НБА проявляют интерес к Майлзу Тёрнеру
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Сразу три клуба проявляет интерес к центровому «Индианы Пэйсерс» Майлзу Тёрнеру, сообщает Yahoo Sports. Речь идёт о «Нью-Йорк Никс», «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Клипперс».
Ранее сообщалось, что Тёрнер отклонил предложение клуба о подписании нового контракта.
Действующий контракт Тёрнера истекает следующим летом. Центровой хотел получать зарплату не менее $ 20 млн за сезон. При этом ранее сообщалось, что «Индиана» будет искать возможность обменять Майлза Тёрнера, если не договорится с ним о новом контракте.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Тёрнер принял участие в 34 матчах, в которых набирал в среднем 17,0 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 1,5 результативные передачи. Это лучшие показатели игрока за карьеру.
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