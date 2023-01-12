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«Реал» на выезде победил «Альбу» в Евролиге

«Реал» на выезде победил «Альбу» в Евролиге
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Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Берлине «Альба» принимала мадридский «Реал». Встреча закончилась со счётом 84:77 (25:12, 21:23, 20:24, 18:18) в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Альбы» Джалин Смит, набравший 22 очка. У «Реала» лучшую результативность показал форвард из Боснии и Герцеговины Джанан Муса. В его активе 15 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Реал» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится 20 января, начало запланировано на 22:00 мск. «Альба» в следующем туре сыграет с «Маккаби» Этот матч пройдёт в Тель-Авиве и начнётся в 22:05 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
12 января 2023, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
77 : 84
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Альба: Смит - 22, Блатт - 12, Ло - 10, Кумадже - 9, Зусман - 7, Сикма - 7, Делов - 5, Маттиссек - 3, Тиман - 2, Ветцель, Ламмерс, Шнайдер
Реал Мадрид: Муса - 15, Козёр - 11, Хезонья - 11, Корнели - 8, Уильямс-Госс - 7, Ябуселе - 7, Родригес - 6, Тавареш - 6, Ханга - 6, Льюль - 5, Абальде - 2, Пуарье
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