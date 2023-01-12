«Реал» на выезде победил «Альбу» в Евролиге

Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Берлине «Альба» принимала мадридский «Реал». Встреча закончилась со счётом 84:77 (25:12, 21:23, 20:24, 18:18) в пользу гостей.



Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Альбы» Джалин Смит, набравший 22 очка. У «Реала» лучшую результативность показал форвард из Боснии и Герцеговины Джанан Муса. В его активе 15 очков.



В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Реал» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится 20 января, начало запланировано на 22:00 мск. «Альба» в следующем туре сыграет с «Маккаби» Этот матч пройдёт в Тель-Авиве и начнётся в 22:05 мск.