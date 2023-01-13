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Трипл-дабл Луки Дончича принёс «Далласу» победу над «Лейкерс» в овертайме

Трипл-дабл Луки Дончича принёс «Далласу» победу над «Лейкерс» в овертайме
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 119:115.

Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский разыгрывающий Рассел Уэстбрук, набравший 28 очков, семь подборов и пять передач. Также стоит отметить американского форварда Леброна Джеймса, который заработал дабл-дабл 24 очка, 16 подборов и девять передач. Самым результативным у гостей стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич. На его счету трипл-дабл: 35 очков, 14 подборов и 13 передач. Также отметим американского форварда Кристиана Вуда, который заработал дабл-дабл: 24 очка, 14 подборов и шесть передач.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2023, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 119
ОТ
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Уэстбрук - 28, Джеймс - 24, Габриэль - 14, Нанн - 12, Брайант - 11, Браун - 8, Кристи - 7, Шрёдер - 7, Тоскано-Андерсон - 4, Беверли, Браун, Джонс, Дэвис, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Уокер
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Вуд - 24, Хардуэй-младший - 22, Динвидди - 17, Баллок - 7, Пауэлл - 6, Нтиликина - 5, Харди - 3, Грин, Дав. Бертанс, Клебер , Лоусон, Макги, Пинсон, Райт, Финни-Смит
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