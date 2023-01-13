Трипл-дабл Луки Дончича принёс «Далласу» победу над «Лейкерс» в овертайме

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 119:115.



Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский разыгрывающий Рассел Уэстбрук, набравший 28 очков, семь подборов и пять передач. Также стоит отметить американского форварда Леброна Джеймса, который заработал дабл-дабл 24 очка, 16 подборов и девять передач. Самым результативным у гостей стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич. На его счету трипл-дабл: 35 очков, 14 подборов и 13 передач. Также отметим американского форварда Кристиана Вуда, который заработал дабл-дабл: 24 очка, 14 подборов и шесть передач.