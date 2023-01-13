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Ненад Димитриевич рассказал об увлечении модой

Ненад Димитриевич рассказал об увлечении модой
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Северомакедонский разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич рассказал о любви к моде. По его словам, увлекаться ей о начал последние два-три года.

«Да, увлекаюсь, наверное, последние два-три года. До этого я тоже знал, как сочетать одежду, но это было что-то простое, ничего не особенного. Мне всегда нравилось, как я одет. Но дизайнерскую, более дорогую одежду стал покупать только в последние годы», — сказал Димитриевич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

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Ранее Димитриевич рассказал, кто являются его любимыми игроками в Национальной баскетбольной ассоциации, а также в Евролиге.

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