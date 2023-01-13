Леброн Джеймс сделал заявление о проблемах «Лейкерс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о проблемах команды в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.



«С тех пор, как мы провели обмен, чтобы привезти сюда Энтони Дэвиса, всё ваше внимание было сосредоточено на здоровье. Я бы сказал, что нам не очень везёт в этом плане, особенно в нынешнем сезоне. Сейчас у нас миллиард различных составов. Вот здесь мы стабильны! Прямо сейчас у нас много травмированных парней», — сказал Джеймс на пресс-конференции.



В настоящий момент Дэвис продолжает восстановление после травмы ноги. С тех пор, как Энтони получил повреждение, он пропустил уже 14 матчей регулярного чемпионата НБА.

Леброн Джеймс показал, как отдыхает со своей дочкой: