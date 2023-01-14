«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» в Евролиге

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Барселоной». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой гостей паркета со счётом 80:75.



Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Василие Мицич и Шейн Ларкин, набравшие по 17 очков. 12 баллов на счету Тибора Пляйсса.



В составе «Барселоны» 17 очков набрал Кори Хиггинс. 16 очков на счету Николы Миротича.



В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Басконией». Встреча состоится 19 января и начнётся в 22:30 мск. «Анадолу Эфес» в 20-м туре регулярного чемпионата встретится с «Баварией». Матч пройдёт в Стамбуле 20 января, начало запланировано на 20:30 мск.