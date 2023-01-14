«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» в Евролиге
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Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Барселоной». Встреча прошла в Барселоне (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой гостей паркета со счётом 80:75.
Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Василие Мицич и Шейн Ларкин, набравшие по 17 очков. 12 баллов на счету Тибора Пляйсса.
В составе «Барселоны» 17 очков набрал Кори Хиггинс. 16 очков на счету Николы Миротича.
В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Басконией». Встреча состоится 19 января и начнётся в 22:30 мск. «Анадолу Эфес» в 20-м туре регулярного чемпионата встретится с «Баварией». Матч пройдёт в Стамбуле 20 января, начало запланировано на 20:30 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
13 января 2023, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
75 : 80
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Барселона: Хиггинс - 17, Миротич - 15, Да Силва - 10, Калинич - 9, Шанлы - 6, Лапровиттола - 5, Абринес - 4, Веселы - 4, Йокубайтис - 3, Курич - 2, Паули, Тоби
Анадолу Эфес: Ларкин - 17, Мицич - 17, Пляйсс - 12, Бьёбуа - 11, М'Байе - 9, Клайберн - 6, Синглтон - 5, Брайант - 2, Данстон - 1, Арна, Жижич, Тунджер
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