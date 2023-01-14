На игре «Спёрс» — «Уорриорз» в «Аламодоме» установили рекорд посещаемости НБА

«Сан-Антонио Спёрс» сумел побить рекорд посещаемости для отдельной встречи регулярного чемпионата НБА сегодня, 14 января, когда в гости к команде из Техаса пожаловал действующий чемпион «Голден Стэйт Уорриорз».



«Спёрс» продали 68 623 билета на матч, который состоялся в «Аламодоме» – бывшей арене клуба в Сан-Антонио.



Техасцы провели встречу на старой арене в честь празднования 50-летия команды. «Уорриорз» одержали победу со счётом 144:113.



Предыдущий рекорд держался на протяжении почти 25 лет. 27 марта 1998 года в «Джорджия Доум» собрались 62 046 фанатов. Они были свидетелями того, как Майкл Джордан и «Чикаго» играют с местной «Атлантой».



Самая большая аудитория в истории НБА составила 108 713 человек. Такая посещаемость была установлена на Матче всех звёзд 2010 года на арене команды НФЛ «Даллас Ковбойз».



Если не брать в расчёт вышеупомянутый Матч всех звёзд, игра «Спёрс» – «Уорриорз» стала лишь четвёртой в истории НБА с посещаемостью более 50 000 человек.