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Результаты всех матчей НБА 14 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 14 января, турнирная таблица
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14 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 9 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Детройт Пистонс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 110:116.
«Индиана Пэйсерс» – «Атланта Хоукс» – 111:113.
«Вашингтон Уизардс» – «Нью-Йорк Никс» – 108:112.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 113:144.
«Чикаго Буллз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 110:124.
«Миннесота Тимбервулвз» – «Финикс Санз» – 121:116.
«Юта Джаз» – «Орландо Мэджик» – 112:108.
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Денвер Наггетс» – 103:115.
«Сакраменто Кингз» – «Хьюстон Рокетс» – 139:114.

В матче «Сан-Антонио Спёрс» –«Голден Стэйт Уорриорз» был установлен рекорд посещаемости НБА. «Спёрс» продали 68 623 билета на эту игру.

Турнирная таблица НБА
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