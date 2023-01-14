Результаты всех матчей НБА 14 января, турнирная таблица

14 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 9 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Детройт Пистонс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 110:116.

«Индиана Пэйсерс» – «Атланта Хоукс» – 111:113.

«Вашингтон Уизардс» – «Нью-Йорк Никс» – 108:112.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 113:144.

«Чикаго Буллз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 110:124.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Финикс Санз» – 121:116.

«Юта Джаз» – «Орландо Мэджик» – 112:108.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Денвер Наггетс» – 103:115.

«Сакраменто Кингз» – «Хьюстон Рокетс» – 139:114.

В матче «Сан-Антонио Спёрс» –«Голден Стэйт Уорриорз» был установлен рекорд посещаемости НБА. «Спёрс» продали 68 623 билета на эту игру.