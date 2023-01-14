НБА признала семь судейских ошибок в матче «Лейкерс» с «Далласом»
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Национальная баскетбольная ассоциация представила отчёт о судейских ошибках в матче регулярного чемпионата между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс».
Согласно отчёту, лига признала семь ошибок арбитров матча, из них две — ключевые в пользу «Далласа».
В конце первого овертайма при ничейном счёте Кристиан Вуд заблокировал попытку броска Леброна Джеймса с нарушением правил, но арбитр не увидел фола. Также не было зафиксировано нарушение Луки Дончича, который коснулся руки Уэньина Гэбриэла во время блок-шота.
Игра завершилась победой «Далласа» во втором овертайме со счётом 119:115. «Маверикс» располагаются на шестом месте в Западной конференции, «Лейкерс» потерпели второе поражение подряд и остаются на 13-й строчке.
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