«Милан» ведёт переговоры с четырёхкратным участником Матча всех звёзд

Итальянский «Милан» ведёт переговоры с американским разыгрывающим и четырёхкратным участником Матча всех звёзд Кембой Уокером, сообщает Basket News.



Контракт может быть заключён только после одобрения медицинского штаба «Милана».



Кемба Уокер в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах НБА за «Даллас Маверикс», в которых набирал в среднем 8 очков, совершал 1,8 подбора и отдавал 2,1 результативные передачи. В начале января сообщалось, что «Даллас» отчислит Уокера.



Кемба — четырёхкратный участник Матча всех звёзд, на счету 32-летнего баскетболиста 750 матчей в НБА. Помимо «Далласа», он выступал за «Шарлотт Хорнетс», «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». Последние три сезона Уокер испытывал проблемы со здоровьем и пропускал большую часть матчей из-за травм.

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