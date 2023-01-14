Определён MVP 19-го тура Евролиги

Центровой турецкого «Фенербахче» Джонатан Мотли стал MVP 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с мюнхенской «Баварией» (79:71) Мотли записал в свой актив 22 очка (7/11 двухочковых, 0/0 трёхочковых, 8/10 штрафных), 17 подборов, одну результативную передачу и один перехват при рейтинге эффективности 38 баллов. Мотли стал MVP тура Евролиги во второй раз за карьеру.



В список лучших игроков тура вошли также баскетболист «Маккаби» Бонзи Колсон (41 балл, однако израильская команда уступила «Панатинаикосу» со счётом 86:88), игрок «Монако» Майк Джеймс (31 балл) и баскетболист «Олимпиакоса» Шакилл Маккиссик (30 баллов).

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