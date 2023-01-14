Билл Симмонс: «Далласу» будет тяжело построить команду вокруг Дончича

Известный обозреватель Билл Симмонс считает, что руководству клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» будет непросто сформировать команду чемпионского уровня вокруг звёздного словенского разыгрывающего Луки Дончича.

«Я считаю, что «Далласу» будет тяжело выстроить хорошую команду вокруг него. А лига устроена таким образом, что рано или поздно звёздные игроки начинают осматриваться. У «Маверикс» не так уж и много времени. Как долго он будет доволен тем, что имеет? Мне кажется, что если он решится поменять команду, то окажется в «Майами», – сказал Симмонс в рамках выпуска подкаста The Lowe Post.

Ранее в интервью латвийский форвард «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис объяснил, почему не сыгрался с Дончичем.

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