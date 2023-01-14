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Порзингис рассказал, почему не заиграл в «Далласе» в дуэте с Дончичем

Порзингис рассказал, почему не заиграл в «Далласе» в дуэте с Дончичем
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Латвийский форвард «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис рассказал, почему не заиграл в «Даллас Маверикс» вместе с Лукой Дончичем.

«Мы просто не подходили друг другу, вот и всё. У нас было несколько хороших моментов, в первый год я начинал очень хорошо, в «пузыре» у нас тоже здорово получалось играть вместе. На второй год из-за проблем со здоровьем я играл не так хорошо. Да, я бы мог выступить в «Далласе» лучше. Но в любом случае с моим стилем игры я не думаю, что это сработало бы. Лука — суперзвезда, просто невероятный игрок, так что пусть продолжает делать своё дело, но мы не подходим друг другу», — приводит слова Порзингиса официальный сайт НБА.

Кристапс Порзингис выступал за «Даллас» с 2019 по 2021 год, но в середине прошлого сезона перебрался в «Вашингтон».

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