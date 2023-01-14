Источник: «Милан» не вёл переговоров с Кембой Уокером

Итальянский «Милан» не вёл переговоров с Кембой Уокером о подписании контракта, сообщает Eurohoops. По информации источника, клуб пока не определился с тем, будет ли он приглашать в состав американского разыгрывающего.



Кемба Уокер в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах НБА за «Даллас Маверикс», в которых набирал в среднем 8 очков, совершал 1,8 подбора и отдавал 2,1 результативной передачи. В начале января сообщалось, что «Даллас» отчислит Уокера.



Кемба — четырёхкратный участник Матча всех звёзд, на счету 32-летнего баскетболиста 750 матчей в НБА. Помимо «Далласа», он выступал за «Шарлотт Хорнетс», «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». Последние три сезона Уокер испытывал проблемы со здоровьем и пропускал большую часть матчей из-за травм.