Ирвинг обратился после поражения «Нетс» к Симмонсу, не набравшему ни одного очка за игру

Чемпион НБА и разыгрывающий «Бруклин Нетс», американец Кайри Ирвинг обратился к австралийскому одноклубнику Бену Симмонсу после проигрыша в матче с «Бостон Селтикс» (98:109).

Напомним, матч состоялся в минувшую пятницу, 13 января. Симмонс во второй раз в сезоне провёл игру без единого набранного очка.

«Ему просто-напросто нужно оставаться собой. Мы не станем оказывать на него большое давление. И мы не позволим сделать это прошедшей игре, как и любой другой, где он набрал восемь очков, четыре… не имеет значения. Мы должны набирать очки коллективно. И мы как команда хотим, чтобы он действовал агрессивно, когда получает возможности», – приводит слова Ирвинга издание Daily News.

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