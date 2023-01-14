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Мессина: «Жальгирис» играет на уровне «Финала четырёх» Евролиги

Мессина: «Жальгирис» играет на уровне «Финала четырёх» Евролиги
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Главный тренер миланской «Олимпии» Этторе Мессина высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом».

«Жальгирис» провёл ещё один хороший матч. Это невероятно сильная команда, которая играет на уровне «Финала четырёх» Евролиги. Это значит, что они будут в плей-офф. Я желаю им попасть туда. Они действительно хорошо играют как в атаке, так и в защите. Кеварриус Хэйс, в частности, был очень хорош в нашем матче», — приводит слова Этторе Мессины BasketNews.

«Жальгирис» после 19 туров занимает седьмое место в турнирной таблице.

Напомним, накануне литовский «Жальгирис» обыграл итальянскую «Олимпию». Встреча прошла в Милане и завершилась победой гостей со счётом 66:61. В составе победителей отличился Кеварриус Хэйс, набравший 16 очков. В составе хозяев паркета 11 баллов набрал Билли Бэрон.

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