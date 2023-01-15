Дабл-дабл Хардена и 30 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» взять верх над «Ютой»

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» играла в гостях с «Ютой Джаз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 118:117.
Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал американский разыгрывающий Джеймс Харден, который набрал 31 очко, совершил 6 подборов и 11 передач, таким образом, оформив дабл-дабл в этом противостоянии. Также стоит отметить 28-летнего камерунского центрового Джоэла Эмбиида, набравшего 30 очков, сделавшего 7 подборов и две передачи. Самым результативным у хозяев стал американский защитник Джордан Кларксон. На его счету 38 очков, 9 подборов и 5 передач. Также стоит отметить защитника Тэйлена Хортон-Такера (20 очков, шесть подборов и две передачи).
- 15 января 2023
-
07:37
- 14 января 2023
-
23:44
-
23:08
-
21:57
-
21:01
-
21:00
-
19:53
-
18:55
-
18:51
-
17:55
-
15:42
-
14:46
-
13:23
-
12:28
-
11:34
-
10:50
-
09:28
-
08:47
-
08:01
-
06:26
-
00:44
-
00:35
- 13 января 2023
-
21:59
-
19:53
-
17:56
-
17:29
-
15:51
-
14:25
-
14:00
-
13:47
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
12:28
-
10:36