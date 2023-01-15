Дабл-дабл Хардена и 30 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» взять верх над «Ютой»

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» играла в гостях с «Ютой Джаз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 118:117.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал американский разыгрывающий Джеймс Харден, который набрал 31 очко, совершил 6 подборов и 11 передач, таким образом, оформив дабл-дабл в этом противостоянии. Также стоит отметить 28-летнего камерунского центрового Джоэла Эмбиида, набравшего 30 очков, сделавшего 7 подборов и две передачи. Самым результативным у хозяев стал американский защитник Джордан Кларксон. На его счету 38 очков, 9 подборов и 5 передач. Также стоит отметить защитника Тэйлена Хортон-Такера (20 очков, шесть подборов и две передачи).