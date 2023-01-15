Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Хардена и 30 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» взять верх над «Ютой»

Дабл-дабл Хардена и 30 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» взять верх над «Ютой»
Комментарии

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» играла в гостях с «Ютой Джаз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 118:117.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал американский разыгрывающий Джеймс Харден, который набрал 31 очко, совершил 6 подборов и 11 передач, таким образом, оформив дабл-дабл в этом противостоянии. Также стоит отметить 28-летнего камерунского центрового Джоэла Эмбиида, набравшего 30 очков, сделавшего 7 подборов и две передачи. Самым результативным у хозяев стал американский защитник Джордан Кларксон. На его счету 38 очков, 9 подборов и 5 передач. Также стоит отметить защитника Тэйлена Хортон-Такера (20 очков, шесть подборов и две передачи).

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
117 : 118
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Юта Джаз: Кларксон - 38, Хортон-Такер - 20, Кесслер - 15, Конли - 14, Бисли - 9, Вандербилт - 8, Александер-Уолкер - 7, Агбаджи - 3, Фонтеккио - 3, Азубуике, Больмаро, Гэй, Джузэнг, Маркканен, Олиник, Поттер, Секстон
Филадельфия Сиксерс: Харден - 31, Эмбиид - 30, Макси - 21, Милтон - 17, Мелтон - 6, Харрелл - 6, Такер - 5, Тибулл - 2, Кинг, Коркмаз, Ньянг, Рид, Спрингер, Харрис, Хаус, Шэмпени
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023