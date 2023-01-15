«Енисей» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

В Красноярске завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Енисеем» и саратовским «Автодором». Встреча прошла на «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 88:84.



Самым результативным игроком матча стал игрок «Автодора» Данило Николич, в активе которого 20 очков. Его партнёр по команде Малик Ньюмэн отметился 18 набранными очками.



В составе победителей самыми результативными игроками стали Анджело Уорнер, Тимофей Герасимов и Иван Викторов — все трое набрали по 14 очков.



«Енисей», таким образом, одержал вторую победу подряд и располагается на 10-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с шестью победами.



«Автодор» на девятом месте. У саратовцев семь побед в 21 матче.

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