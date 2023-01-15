«Локомотив-Кубань» уверенно обыграл «Минск»

В Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал белорусский «Минск». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 74:56.
Самым результативным игроком встречи стал Девон Акун-Пёрселл, который записал в свой актив 17 очков. У гостей наилучшую результативность продемонстрировал Зак Смит — 15 очков.
«Локомотив-Кубань» после 21 игры занимает шестую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 11 побед и 10 поражений. «Минск» идёт последним — 1 победа, 20 поражений.
В следующем матче подопечные Александра Секулича встретятся с «Астаной» на выезде. Встреча состоится 20 января. «Минск» отправится в Самару, где сыграет с местной командой 19 января.
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