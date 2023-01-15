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«Локомотив-Кубань» уверенно обыграл «Минск»

«Локомотив-Кубань» уверенно обыграл «Минск»
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В Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал белорусский «Минск». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 74:56.

Самым результативным игроком встречи стал Девон Акун-Пёрселл, который записал в свой актив 17 очков. У гостей наилучшую результативность продемонстрировал Зак Смит — 15 очков.

«Локомотив-Кубань» после 21 игры занимает шестую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 11 побед и 10 поражений. «Минск» идёт последним — 1 победа, 20 поражений.

В следующем матче подопечные Александра Секулича встретятся с «Астаной» на выезде. Встреча состоится 20 января. «Минск» отправится в Самару, где сыграет с местной командой 19 января.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
15 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
74 : 56
Минск
Минск, Беларусь
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 11, Бэрфорд - 9, Квитковских - 4, Хортон - 4, Елатонцев - 2, Узинский - 2, Щербенев - 2, Ведищев - 1, Грэй, Емченко, Паунич, Шуховцов
Минск: Смит - 13, Близнюк - 4, Коско - 4, Ситник - 2, Эрнандес-Зиненко - 2, Дуду - 1, Стубеда - 1, Микульский, Мороз, Третьяк, Тростинецкий, Шливанчанин
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