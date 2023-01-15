Гомельский: Райкович отличается от Итудиса в лучшую сторону по человеческим качествам

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский провёл сравнение между бывшим и действующим тренерами ЦСКА Димитрисом Итудисом и Эмилом Райковичем.

«Не бывает одинаковых по психотипу людей, не бывает одинаковых по своим требованиям к игрокам и по своей концепции тренеров. Райкович отличается от Итудиса. Мне кажется, что отличается в лучшую сторону. И я не о тренерском мастерстве, а о человеческих качествах. Игра ЦСКА под руководством Райковича мне нравится. Но и сравнивать два состава одной команды (в этом сезоне и в прошлом сезоне) не имеет смысла. Состояние игроков ЦСКА на середину января оцениваю как очень хорошее и в физическом, и в тактическом планах», — написал Гомельский на своём сайте.