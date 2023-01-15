Гомельский: Райкович отличается от Итудиса в лучшую сторону по человеческим качествам
Поделиться
Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский провёл сравнение между бывшим и действующим тренерами ЦСКА Димитрисом Итудисом и Эмилом Райковичем.
«Не бывает одинаковых по психотипу людей, не бывает одинаковых по своим требованиям к игрокам и по своей концепции тренеров. Райкович отличается от Итудиса. Мне кажется, что отличается в лучшую сторону. И я не о тренерском мастерстве, а о человеческих качествах. Игра ЦСКА под руководством Райковича мне нравится. Но и сравнивать два состава одной команды (в этом сезоне и в прошлом сезоне) не имеет смысла. Состояние игроков ЦСКА на середину января оцениваю как очень хорошее и в физическом, и в тактическом планах», — написал Гомельский на своём сайте.
Комментарии
- 15 января 2023
-
19:56
-
19:26
-
18:54
-
18:38
-
17:55
-
17:50
-
17:27
-
16:07
-
15:36
-
14:47
-
14:11
-
13:36
-
12:19
-
11:05
-
10:14
-
08:29
-
07:37
- 14 января 2023
-
23:44
-
23:08
-
21:57
-
21:01
-
21:00
-
19:53
-
18:55
-
18:51
-
17:55
-
15:42
-
14:46
-
13:23
-
12:28
-
11:34
-
10:50
-
09:28
-
08:47
-
08:01
Партнерский контент