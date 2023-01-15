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Секулич отреагировал на первую победу «Локомотива-Кубань» в 2023 году

Секулич отреагировал на первую победу «Локомотива-Кубань» в 2023 году
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Минском», которая стала первой для его команды в 2023 году.

«Очень важно было отнестись к «Минску» с уважением. Да, у них пока что всего одна победа, но они часто демонстрируют хорошую игру. Я рад, что наша команда подошла к сегодняшнему матчу серьёзно. Всегда сложно играть против команды, которой нечего терять, и сегодня соперник достоин очень хороших слов. По защите сегодня всё было более-менее в порядке. Кое-что не выполнили, но в целом нормально. В нападении поначалу не шли свободные броски, но в итоге мы нашли путь, который привёл нас к победе», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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