Секулич отреагировал на первую победу «Локомотива-Кубань» в 2023 году

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Минском», которая стала первой для его команды в 2023 году.

«Очень важно было отнестись к «Минску» с уважением. Да, у них пока что всего одна победа, но они часто демонстрируют хорошую игру. Я рад, что наша команда подошла к сегодняшнему матчу серьёзно. Всегда сложно играть против команды, которой нечего терять, и сегодня соперник достоин очень хороших слов. По защите сегодня всё было более-менее в порядке. Кое-что не выполнили, но в целом нормально. В нападении поначалу не шли свободные броски, но в итоге мы нашли путь, который привёл нас к победе», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.