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Назван тренерский штаб на ближайшие сборы сборной России

Назван тренерский штаб на ближайшие сборы сборной России
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РФБ объявил состав тренерского штаба национальной команды России на ближайшие сборы, которые пройдут с с 23 по 28 января.

Вместе с командой будут работать главный тренер Зоран Лукич (БК «Пари Нижний Новгород», Нижний Новгород), тренеры Сергей Козин (БК «Пари Нижний Новгород»), Александр Полинкевич (БК «Самара», Самара), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врач по спортивной медицине Юрий Кожокарь (РФБ), массажисты Владимир Рюмшин (БК «Химки», Московская область), Василий Попов (БК «Автодор», Саратов), менеджер Алексей Боков (РФБ). В просмотровом сборе также примут участие тренеры сборной России U20 Роман Семернинов (ПБК «Локомотив-Кубань», Краснодар) и Михаил Карпенко (БК «Иркут», Иркутск).

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