Дабл-дабл Леброна и трипл-дабл Уэстбрука не помогли «Лейкерс» обыграть «Филадельфию»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 113:112.
Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 35 очков, восемь подборов и десять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который заработал трипл-дабл 20 очков, 14 подборов и 11 передач. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету дабл-дабл: 35 очков, 11 подборов и четыре передачи. Также отметим американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который заработал дабл-дабл: 24 очка, семь подборов и 13 передач.
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2023, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 113
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 35, Уэстбрук - 20, Габриэль - 14, Браун - 13, Брайант - 10, Шрёдер - 8, Тоскано-Андерсон - 6, Нанн - 4, Кристи - 2, Беверли, Браун, Джонс, Дэвис, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Уокер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Харден - 24, Макси - 16, Харрис - 15, Милтон - 8, Ньянг - 8, Такер - 3, Тибулл - 2, Харрелл - 2, Кинг, Коркмаз, Мелтон, Рид, Спрингер, Хаус, Шэмпени
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