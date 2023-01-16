Дабл-дабл Леброна и трипл-дабл Уэстбрука не помогли «Лейкерс» обыграть «Филадельфию»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 113:112.



Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 35 очков, восемь подборов и десять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который заработал трипл-дабл 20 очков, 14 подборов и 11 передач. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету дабл-дабл: 35 очков, 11 подборов и четыре передачи. Также отметим американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который заработал дабл-дабл: 24 очка, семь подборов и 13 передач.