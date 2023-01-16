Результаты всех матчей НБА 16 января, турнирная таблица

16 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Детройт Пистонс» – «Нью-Йорк Никс» – 104:117
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Хьюстон Рокетс» – 121:100
«Чикаго Буллз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 132:1188
«Бруклин Нетс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 102:112
«Сан-Антонио Спёрс» – «Сакраменто Кингз» – 119:132
«Денвер Наггетс» – «Орландо Мэджик» – 119:116
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Даллас Маверикс» – 140:123
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Филадельфия Сиксерс» – 112:113
В последнем матче самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 35 очков, восемь подборов и десять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который заработал трипл-дабл 20 очков, 14 подборов и 11 передач. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету дабл-дабл: 35 очков, 11 подборов и четыре передачи. Также отметим американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который заработал дабл-дабл: 24 очка, семь подборов и 13 передач.
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