Стала известна причина, по которой Бен Симмонс пропустил игру с «Оклахомой»
Поделиться
Главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон рассказал, из-за чего разыгрывающий Бен Симмонс пропустил игру с «Оклахома-Сити Тандер» (102:112).
«Бен принимал участие в разминке, а потом почувствовал некоторое напряжение в спине. Мы решили снять его с игры в последний момент. Он едет с нами в тур, надеюсь, всё обойдётся одной игрой», — приводит слова Вона ESPN.
В этом сезоне Симмонс пропускал часть матчей из-за травмы. В среднем за игру он набирает 7,5 очка, совершает 6,7 подбора, отдаёт 6,2 результативной передачи.
На данный момент «Бруклин» занимает второе место в таблице Восточной конференции.
Бен Симмонс попал восемь трёхочковых подряд. Больше чем за всю карьеру:
Комментарии
- 16 января 2023
-
11:41
-
11:04
-
10:51
-
10:03
-
09:40
-
09:00
-
08:03
-
06:54
-
02:05
-
00:27
- 15 января 2023
-
23:38
-
23:04
-
21:59
-
21:38
-
20:42
-
19:56
-
19:26
-
18:54
-
18:38
-
17:55
-
17:50
-
17:27
-
16:07
-
15:36
-
14:47
-
14:11
-
13:36
-
12:19
-
11:05
-
10:14
-
08:29
-
07:37
- 14 января 2023
-
23:44
-
23:08
-
21:57
Партнерский контент