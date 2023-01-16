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Стала известна причина, по которой Бен Симмонс пропустил игру с «Оклахомой»

Стала известна причина, по которой Бен Симмонс пропустил игру с «Оклахомой»
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон рассказал, из-за чего разыгрывающий Бен Симмонс пропустил игру с «Оклахома-Сити Тандер» (102:112).

«Бен принимал участие в разминке, а потом почувствовал некоторое напряжение в спине. Мы решили снять его с игры в последний момент. Он едет с нами в тур, надеюсь, всё обойдётся одной игрой», — приводит слова Вона ESPN.

В этом сезоне Симмонс пропускал часть матчей из-за травмы. В среднем за игру он набирает 7,5 очка, совершает 6,7 подбора, отдаёт 6,2 результативной передачи.

На данный момент «Бруклин» занимает второе место в таблице Восточной конференции.

Бен Симмонс попал восемь трёхочковых подряд. Больше чем за всю карьеру:

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