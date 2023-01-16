«Ему не нужно никого копировать». Гомельский высказался по поводу Даниила Касаткина

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу защитника МБА Даниила Касаткина.
«Касаткин очень талантливый баскетболист. Заметен прогресс в его действиях на площадке. Будет ли этот прогресс постоянным? Зависит от него и от тренеров. И ещё одна мысль — не нужно никого копировать, но оставаться собой», — написал Гомельский на своём сайте.
МБА является дебютантом Единой лиги ВТБ. После 20 игр регулярного чемпионата столичная команда занимает четвёртое место, имея в своём активе 12 побед при восьми поражениях. В следующем туре подопечные Василия Карасёва сыграют с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 16 января.
Ранее Гомельский провёл сравнение между бывшим и действующим тренерами ЦСКА Димитрисом Итудисом и Эмилом Райковичем.
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