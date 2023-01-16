«Ты монстр». Энес Кантер обвинил президента Турции в угрозах смертью

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Энес Кантер Фридом вновь высказался по поводу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее, по сообщениям, назначил награду в $ 500 тыс. за голову экс-игрока НБА. По словам Кантера, он ежедневно получает угрозы смертью в социальных сетях.
Политические взгляды баскетболиста привели к тому, что от него отказалась семья, у него аннулировали паспорт и он получил ордер на арест от турецких властей.
«Я получил сотни сообщений с угрозой смертью за последние пару дней. Скоро весь мир поймёт, какой ты монстр, Реджеп Тайип Эрдоган.
Встаньте со мной плечом к плечу, мои братья и сёстры. Давайте выведем на чистую воду этого злодея Эрдогана и его головорезов, давайте вместе победим этот террористический менталитет, где бы он ни находился», — написал Кантер в социальных сетях.
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