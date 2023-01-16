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Ирвинг: мы сможем бороться и без Дюранта

Ирвинг: мы сможем бороться и без Дюранта
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг считает, что команда сможет показывать хорошую в игру, несмотря на отсутствие лидера команды Кевина Дюранта из-за травмы.

«Я думаю, что мы сможем бороться и без Кевина. Это не моё мнение, это общее мнение команды. Я знаю, что парни в раздевалке в это верят, и это совсем не прошлый год. Так что сравнения нужно прекратить. Я оставляю это на ваше усмотрение, но мы никак не сравниваем эту ситуацию с прошлым годом», — приводит слова Ирвинга Fadeaway World.

Напомним, Дюрант получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Майами Хит» (102:101).

Травма произошла за 1:05 до конца третьей четверти, когда свингмен «Хит» Джимми Батлер зашёл под кольцо, но был заблокирован Беном Симмонсом. После этого Батлер упал на колено Дюранта.

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