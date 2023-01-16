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Василий Карасёв вручил подарок сыну Сергею перед матчем МБА — «Зенит»

Василий Карасёв вручил подарок сыну Сергею перед матчем МБА — «Зенит»
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В эти минуты на стадионе «Баскет Холл Москва» проходит очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором столичная команда МБА принимает санкт-петербургский «Зенит».

В преддверии матча главный тренер МБА Василий Карасёв подарил сувенирную майку московской команды своему сыну Сергею, выступающему за петербургский клуб. Московская команда изготовила реплики игровых маек для детей всех игроков, тренеров и сотрудников клуба, объявив день игры с «Зенитом» детским.

«В МБА принято дарить майки детям наших игроков, тренеров и сотрудников. Вот и сын Василия Николаевича получил свою!», — подписали фотографию в официальном телеграм-канале МБА.

«Зенит» после 20 матчей располагается на третьей позиции в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а МБА — на четвёртой.

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