Результаты всех матчей НБА 17 января, турнирная таблица
Поделиться
17 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс» — 118:130
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 132:119
«Нью-Йорк Никс» — «Торонто Рэпторс» — 121:123 (ОТ)
«Вашингтон Уизардс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 118:127
«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 113:103
«Атланта Хоукс» — «Майами Хит» — 121:113
«Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 125:126
«Мемфис Гриззлиз» — «Финикс Санз» — 136:106
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 140:132
Комментарии
- 17 января 2023
-
09:52
-
09:42
-
09:38
-
01:50
-
00:52
- 16 января 2023
-
23:52
-
22:50
-
22:04
-
20:56
-
19:57
-
17:45
-
16:09
-
15:38
-
15:06
-
14:56
-
13:53
-
13:47
-
13:33
-
13:15
-
13:09
-
11:41
-
11:04
-
10:51
-
10:03
-
09:40
-
09:00
-
08:03
-
06:54
-
02:05
-
00:27
- 15 января 2023
-
23:38
-
23:04
-
21:59
-
21:38
-
20:42
Партнерский контент