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Результаты всех матчей НБА 17 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 17 января, турнирная таблица
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17 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс» — 118:130
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 132:119
«Нью-Йорк Никс» — «Торонто Рэпторс» — 121:123 (ОТ)
«Вашингтон Уизардс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 118:127
«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 113:103
«Атланта Хоукс» — «Майами Хит» — 121:113
«Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 125:126
«Мемфис Гриззлиз» — «Финикс Санз» — 136:106
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 140:132

Турнирная таблица НБА
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