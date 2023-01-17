Результаты всех матчей НБА 17 января, турнирная таблица

17 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс» — 118:130

«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 132:119

«Нью-Йорк Никс» — «Торонто Рэпторс» — 121:123 (ОТ)

«Вашингтон Уизардс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 118:127

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 113:103

«Атланта Хоукс» — «Майами Хит» — 121:113

«Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 125:126

«Мемфис Гриззлиз» — «Финикс Санз» — 136:106

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 140:132