Майк Конли может стать игроком «Клипперс»

Инсайдер НБА Марк Стейн рассказал о том, что «Лос-Анджелес Клипперс» всерьёз нацелены заключить контракт с 35-летним разыгрывающим «Юты Джаз» Майком Конли.

«Источники в лиге сообщают, что «Клипперс» изучают варианты обмена, чтобы усилить свою команду. Но это еще не все. Источники также сообщают, что у них есть торговый интерес к Майку Конли из «Юты». «Клипперс» нуждаются в усилении состава особенно после того, как Джон Уолл выбыл как минимум на две недели из-за растяжения мышц кора», — рассказал Стейн.

В нынешнем сезоне Конли набирает 10,3 очка, 7,5 передачи и 2,3 подбора в среднем за игру. Всего он принял участие в 35 матчах этого сезона.

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