Майк Конли может стать игроком «Клипперс»
Поделиться
Инсайдер НБА Марк Стейн рассказал о том, что «Лос-Анджелес Клипперс» всерьёз нацелены заключить контракт с 35-летним разыгрывающим «Юты Джаз» Майком Конли.
«Источники в лиге сообщают, что «Клипперс» изучают варианты обмена, чтобы усилить свою команду. Но это еще не все. Источники также сообщают, что у них есть торговый интерес к Майку Конли из «Юты». «Клипперс» нуждаются в усилении состава особенно после того, как Джон Уолл выбыл как минимум на две недели из-за растяжения мышц кора», — рассказал Стейн.
В нынешнем сезоне Конли набирает 10,3 очка, 7,5 передачи и 2,3 подбора в среднем за игру. Всего он принял участие в 35 матчах этого сезона.
Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:
Комментарии
- 17 января 2023
-
09:52
-
09:42
-
09:38
-
01:50
-
00:52
- 16 января 2023
-
23:52
-
22:50
-
22:04
-
20:56
-
19:57
-
17:45
-
16:09
-
15:38
-
15:06
-
14:56
-
13:53
-
13:47
-
13:33
-
13:15
-
13:09
-
11:41
-
11:04
-
10:51
-
10:03
-
09:40
-
09:00
-
08:03
-
06:54
-
02:05
-
00:27
- 15 января 2023
-
23:38
-
23:04
-
21:59
-
21:38
-
20:42
Партнерский контент