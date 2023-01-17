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Стало известно, когда Энтони Дэвис может сыграть свой первый матч после травмы

Стало известно, когда Энтони Дэвис может сыграть свой первый матч после травмы
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Инсайдер Шэмс Чарания высказался по поводу актуальной формы одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Энтони Дэвис уже в ближайшее время сможет бегать по площадке, а как только он это сделает — он перейдёт к контактным тренировкам. По моей информации, есть шансы видеть его возвращение в строй до Матча всех звёзд», — сказал Чарания.

Дэвис травмировался в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» и выбыл из-за травмы правой стопы. Изначально сообщалось, что форвард пропустит лишь месяц, но позднее появились сообщения о том, что Энтони вернётся на площадку лишь через два-три месяца.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 27,4 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи.

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