«Сказались размер УНИКСа и опыт». Базаревич высказался по поводу поражения «Самары»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался по поводу поражения УНИКСу (74:86).

«Считаю, мы играем лучше, мы прибавляем, игра стала более управляемой. Мы играли с правильной энергией. Но из-за каких-то глуповатых потерь мы упустили возможность вести после первой половины с достаточно большим преимуществом. А во второй половине сказались размер УНИКСа и опыт соперника. Неожиданна ли для меня игра в первой половине? Нет, неожиданного для меня ничего не было, я вижу, как команда тренируется, и у нас было время потренироваться — мы хотели победить», — приводит слова Базаревича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Следующий матч УНИКС проведёт 20 января в Саратове. Соперниками казанцев будут баскетболисты местного «Автодора». «Самара» в следующем туре сыграет на домашнем паркете с «Минском». Встреча состоится 19 января.