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Джабари Смит — Леброну: ты играл против моего отца, понимаешь, какой ты старый?

Джабари Смит — Леброну: ты играл против моего отца, понимаешь, какой ты старый?
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Новичок «Хьюстон Рокетс» Джабари Смит во время матча регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс» обратился к звёздному форварду «озёрников» Леброну Джеймсу.

«Эй, ты играл ещё против моего отца в своём первом матче в НБА, понимаешь, какой ты старый?» — сказал Смит Леброну, рассмешив 38-летнего форварда.

«Да, я действительно чувствую себя старым. Мне посчастливилось играть против нескольких таких дуэтов: Гари Трент и Гари Трент-младший, Кентов Мартин и Кеньон Мартин-младший, теперь Джабари Смит. Что же, это отличное путешествие, мне посчастливилось за 20 лет увидеть, как уходит и приходит много хороших баскетболистов, это честь», — сказал Леброн после матча.

Леброн Джеймс в матче с «Хьюстоном» (140:132) набрал 48 очков, обновив свой рекорд результативности в сезоне.

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